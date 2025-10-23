Thông tin giá theo USD của kolscan (KOLSCAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00044023 Cao nhất 24H $ 0.00049903 ATH $ 0.0057757 Giá thấp nhất $ 0.00042064 Biến động giá (1 giờ) +1.13% Biến động giá (1D) -6.80% Biến động giá (7 ngày) -7.94%

Giá thời gian thực của kolscan (KOLSCAN) là $0.00045687. Trong 24 giờ qua, KOLSCAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00044023 và cao nhất là $ 0.00049903, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KOLSCAN là $ 0.0057757, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00042064.

Về hiệu suất ngắn hạn, KOLSCAN đã biến động +1.13% trong 1 giờ qua, -6.80% trong 24 giờ và -7.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường kolscan (KOLSCAN)

Vốn hóa thị trường $ 441.01K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 441.01K Nguồn cung lưu thông 965.29M Tổng cung 965,285,727.409415

Vốn hoá thị trường hiện tại của kolscan là $ 441.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KOLSCAN là 965.29M, với tổng nguồn cung là 965285727.409415. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 441.01K.