Thông tin giá theo USD của KITO (KITO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.19% Biến động giá (1D) -2.37% Biến động giá (7 ngày) -21.50% Biến động giá (7 ngày) -21.50%

Giá thời gian thực của KITO (KITO) là --. Trong 24 giờ qua, KITO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KITO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KITO đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, -2.37% trong 24 giờ và -21.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KITO (KITO)

Vốn hóa thị trường $ 152.60K$ 152.60K $ 152.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 152.60K$ 152.60K $ 152.60K Nguồn cung lưu thông 975.26M 975.26M 975.26M Tổng cung 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

Vốn hoá thị trường hiện tại của KITO là $ 152.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KITO là 975.26M, với tổng nguồn cung là 975263103.97. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 152.60K.