Giá KANGO hôm nay

Giá KANGO (KANGO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.73% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KANGO sang USD là $ 0 mỗi KANGO.

KANGO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 113,467, với nguồn cung lưu hành 287.00B KANGO. Trong vòng 24 giờ qua, KANGO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KANGO biến động -- trong giờ qua và -5.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường KANGO (KANGO)

Vốn hóa thị trường $ 113.47K$ 113.47K $ 113.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 113.47K$ 113.47K $ 113.47K Nguồn cung lưu thông 287.00B 287.00B 287.00B Tổng cung 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của KANGO là $ 113.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KANGO là 287.00B, với tổng nguồn cung là 287000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.47K.