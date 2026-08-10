JuliaOS là một hệ điều hành mã nguồn mở hiệu suất cao dành cho các tác nhân AI và bầy đàn, được thiết kế để thúc đẩy kỷ nguyên mới của phần mềm tự động hóa trong Web3. Được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Julia, JuliaOS cho phép thực thi tức thời, xuyên chuỗi các tác nhân thông minh phục vụ DeFi, giao dịch, quản trị và nhiều lĩnh vực khác nữa. JuliaOS là một lớp hạ tầng, nơi các tác nhân mô-đun phối hợp như những bầy đàn trong tự nhiên để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp mà không cần sự kiểm soát tập trung.

Giá hiện tại của JuliaOS là bao nhiêu?

Giá thực tế của JuliaOS (JOS) là ₫ VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

JuliaOS đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

JuliaOS hiện đang đứng ở vị trí thứ #7214 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫1146925610.147870000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của JOS là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của JOS là 999361964.815254 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của JuliaOS là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, JuliaOS đã giao dịch trong khoảng từ ₫ (mức thấp 24 giờ) đến ₫ (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

JuliaOS cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

JuliaOS từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫573.976389233530000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của JOS hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của JuliaOS?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm 0.03% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,AI Framework. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.