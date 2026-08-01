Giá Juice Dollar hôm nay

Giá Juice Dollar (JUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.999006, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JUSD sang USD là $ 0.999006 mỗi JUSD.

Juice Dollar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 375,589, với nguồn cung lưu hành 375.96K JUSD. Trong vòng 24 giờ qua, JUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.002, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.99734.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUSD biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.17K.

Thông tin thị trường Juice Dollar (JUSD)

Vốn hóa thị trường $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K Khối lượng (24H) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K Nguồn cung lưu thông 375.96K 375.96K 375.96K Tổng cung 375,962.59 375,962.59 375,962.59

Vốn hoá thị trường hiện tại của Juice Dollar là $ 375.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.17K. Nguồn cung lưu hành của JUSD là 375.96K, với tổng nguồn cung là 375962.59. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 375.59K.