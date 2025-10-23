Thông tin giá theo USD của JOOCE (JOOCE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00005249 Thấp nhất 24H $ 0.00005719 Cao nhất 24H $ 0.00008622 ATH $ 0.00002737 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) -5.41% Biến động giá (7 ngày) +36.25%

Giá thời gian thực của JOOCE (JOOCE) là $0.00005366. Trong 24 giờ qua, JOOCE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00005249 và cao nhất là $ 0.00005719, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JOOCE là $ 0.00008622, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002737.

Về hiệu suất ngắn hạn, JOOCE đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, -5.41% trong 24 giờ và +36.25% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường JOOCE (JOOCE)

Vốn hóa thị trường $ 96.22K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 537.26K Nguồn cung lưu thông 1.79B Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của JOOCE là $ 96.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JOOCE là 1.79B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 537.26K.