Thông tin giá theo USD của Jeeteroo (JEET)

Giá thời gian thực của Jeeteroo (JEET) là $0.00039664. Trong 24 giờ qua, JEET được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0003883 và cao nhất là $ 0.00043711, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JEET là $ 0.00139124, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00036488.

Về hiệu suất ngắn hạn, JEET đã biến động -0.61% trong 1 giờ qua, -8.49% trong 24 giờ và -17.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Jeeteroo (JEET)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jeeteroo là $ 121.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JEET là 307.49M, với tổng nguồn cung là 999390795.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 396.46K.