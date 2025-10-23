Thông tin giá theo USD của InfiniteHash (SN89)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.82 Cao nhất 24H $ 1.96 ATH $ 8.9 Giá thấp nhất $ 1.082 Biến động giá (1 giờ) +1.07% Biến động giá (1D) -1.72% Biến động giá (7 ngày) -9.47%

Giá thời gian thực của InfiniteHash (SN89) là $1.87. Trong 24 giờ qua, SN89 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.82 và cao nhất là $ 1.96, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN89 là $ 8.9, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.082.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN89 đã biến động +1.07% trong 1 giờ qua, -1.72% trong 24 giờ và -9.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường InfiniteHash (SN89)

Vốn hóa thị trường $ 3.40M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.40M Nguồn cung lưu thông 1.82M Tổng cung 1,822,407.46666016

Vốn hoá thị trường hiện tại của InfiniteHash là $ 3.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN89 là 1.82M, với tổng nguồn cung là 1822407.46666016. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.40M.