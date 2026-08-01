Giá HyperLink hlHYPE hôm nay

Giá HyperLink hlHYPE (HLHYPE) theo thời gian thực hôm nay là $ 54.57, biến động 0.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HLHYPE sang USD là $ 54.57 mỗi HLHYPE.

HyperLink hlHYPE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 7,309,385, với nguồn cung lưu hành 133.94K HLHYPE. Trong vòng 24 giờ qua, HLHYPE được giao dịch trong khoảng từ $ 54.23 (thấp) đến $ 54.67 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 69.21, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 54.23.

Về hiệu suất ngắn hạn, HLHYPE biến động -0.00% trong giờ qua và -1.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 54.24.

Thông tin thị trường HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Khối lượng (24H) $ 54.24$ 54.24 $ 54.24 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Nguồn cung lưu thông 133.94K 133.94K 133.94K Tổng cung 133,943.4282135332 133,943.4282135332 133,943.4282135332

Vốn hoá thị trường hiện tại của HyperLink hlHYPE là $ 7.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.24. Nguồn cung lưu hành của HLHYPE là 133.94K, với tổng nguồn cung là 133943.4282135332. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.31M.