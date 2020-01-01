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Top token Liquid Staked HYPE theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Liquid Staked HYPE . Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 55.26
0.00%
-0.01%
-0.38%
$ 757.19M
$ 757.54K
2
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 54.05
+0.06%
-0.01%
-0.48%
$ 151.88M
$ 54.27K
3
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 55.46
0.00%
-0.01%
-0.11%
$ 32.69M
$ 144.30
4
HyperLink hlHYPE
HyperLink hlHYPE
HLHYPE
$ 54.57
0.00%
--
-1.69%
$ 7.31M
$ 54.24
5
Kintsu Staked Hype
Kintsu Staked Hype
SHYPE
$ 54.33
0.00%
--
+0.28%
$ 43.80K
$ 2.29K

Câu hỏi thường gặp

Token Liquid Staked HYPE là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Liquid Staked HYPE đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 5 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $949.12M.
Token Liquid Staked HYPE nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Liquid Staked HYPE được theo dõi trên MEXC, HLHYPE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Liquid Staked HYPE trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 5 token Liquid Staked HYPE , bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Liquid Staked HYPE phổ biến bao gồm KHYPE, STHYPE, KMHYPE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Liquid Staked HYPE là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Liquid Staked HYPE là khoảng $949.12M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Liquid Staked HYPE , cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.