Giá Hunch hôm nay

Giá Hunch (HUNCH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HUNCH sang USD là $ 0 mỗi HUNCH.

Hunch hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 46,936, với nguồn cung lưu hành 100.00B HUNCH. Trong vòng 24 giờ qua, HUNCH được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HUNCH biến động -- trong giờ qua và +3.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Hunch (HUNCH)

Vốn hóa thị trường $ 46.94K$ 46.94K $ 46.94K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 46.94K$ 46.94K $ 46.94K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hunch là $ 46.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HUNCH là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 46.94K.