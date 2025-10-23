Thông tin giá theo USD của Hot Cherry (CHERRY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001004 Cao nhất 24H $ 0.00001074 ATH $ 0.00002768 Giá thấp nhất $ 0.00000319 Biến động giá (1 giờ) -0.09% Biến động giá (1D) +2.64% Biến động giá (7 ngày) -4.23%

Giá thời gian thực của Hot Cherry (CHERRY) là $0.00001055. Trong 24 giờ qua, CHERRY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001004 và cao nhất là $ 0.00001074, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CHERRY là $ 0.00002768, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000319.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHERRY đã biến động -0.09% trong 1 giờ qua, +2.64% trong 24 giờ và -4.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hot Cherry (CHERRY)

Vốn hóa thị trường $ 1.05M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.05M Nguồn cung lưu thông 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hot Cherry là $ 1.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHERRY là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.05M.