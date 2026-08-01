Giá HOLDER hôm nay

Giá HOLDER (DOGGY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOGGY sang USD là $ 0 mỗi DOGGY.

HOLDER hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 104,028, với nguồn cung lưu hành 999.74M DOGGY. Trong vòng 24 giờ qua, DOGGY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00435194, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGGY biến động +2.47% trong giờ qua và -4.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 240.42.

Thông tin thị trường HOLDER (DOGGY)

Vốn hóa thị trường $ 104.03K$ 104.03K $ 104.03K Khối lượng (24H) $ 240.42$ 240.42 $ 240.42 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 104.03K$ 104.03K $ 104.03K Nguồn cung lưu thông 999.74M 999.74M 999.74M Tổng cung 999,739,813.339181 999,739,813.339181 999,739,813.339181

Vốn hoá thị trường hiện tại của HOLDER là $ 104.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 240.42. Nguồn cung lưu hành của DOGGY là 999.74M, với tổng nguồn cung là 999739813.339181. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 104.03K.