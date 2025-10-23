Thông tin giá theo USD của HITDEX (HIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.95% Biến động giá (1D) +6.03% Biến động giá (7 ngày) -0.13% Biến động giá (7 ngày) -0.13%

Giá thời gian thực của HITDEX (HIT) là --. Trong 24 giờ qua, HIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HIT là $ 0.00189769, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HIT đã biến động +0.95% trong 1 giờ qua, +6.03% trong 24 giờ và -0.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HITDEX (HIT)

Vốn hóa thị trường $ 60.75K$ 60.75K $ 60.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 152.83K$ 152.83K $ 152.83K Nguồn cung lưu thông 395.83M 395.83M 395.83M Tổng cung 995,834,978.4830385 995,834,978.4830385 995,834,978.4830385

Vốn hoá thị trường hiện tại của HITDEX là $ 60.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HIT là 395.83M, với tổng nguồn cung là 995834978.4830385. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 152.83K.