Thông tin giá theo USD của GUANO (GUANO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00103775$ 0.00103775 $ 0.00103775 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.23% Biến động giá (1D) -0.38% Biến động giá (7 ngày) -21.42% Biến động giá (7 ngày) -21.42%

Giá thời gian thực của GUANO (GUANO) là --. Trong 24 giờ qua, GUANO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GUANO là $ 0.00103775, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUANO đã biến động +0.23% trong 1 giờ qua, -0.38% trong 24 giờ và -21.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GUANO (GUANO)

Vốn hóa thị trường $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 153.42K$ 153.42K $ 153.42K Nguồn cung lưu thông 712.70M 712.70M 712.70M Tổng cung 846,381,862.8643258 846,381,862.8643258 846,381,862.8643258

Vốn hoá thị trường hiện tại của GUANO là $ 129.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GUANO là 712.70M, với tổng nguồn cung là 846381862.8643258. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 153.42K.