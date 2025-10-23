Thông tin giá theo USD của Golddigger (GDIG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -2.78% Biến động giá (7 ngày) -29.49% Biến động giá (7 ngày) -29.49%

Giá thời gian thực của Golddigger (GDIG) là --. Trong 24 giờ qua, GDIG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GDIG là $ 0.00135633, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GDIG đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -2.78% trong 24 giờ và -29.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Golddigger (GDIG)

Vốn hóa thị trường $ 432.13K$ 432.13K $ 432.13K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 432.13K$ 432.13K $ 432.13K Nguồn cung lưu thông 993.72M 993.72M 993.72M Tổng cung 993,724,006.992372 993,724,006.992372 993,724,006.992372

Vốn hoá thị trường hiện tại của Golddigger là $ 432.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GDIG là 993.72M, với tổng nguồn cung là 993724006.992372. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 432.13K.