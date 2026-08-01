Giá GOGGLES hôm nay

Giá GOGGLES (GOGLZ) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0043241, biến động 23.71% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOGLZ sang USD là $ 0.0043241 mỗi GOGLZ.

GOGGLES hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 165,505, với nguồn cung lưu hành 38.27M GOGLZ. Trong vòng 24 giờ qua, GOGLZ được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0034951 (thấp) đến $ 0.00373332 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.65372, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOGLZ biến động +16.72% trong giờ qua và +50.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.41K.

Thông tin thị trường GOGGLES (GOGLZ)

Vốn hóa thị trường $ 165.51K$ 165.51K $ 165.51K Khối lượng (24H) $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 165.51K$ 165.51K $ 165.51K Nguồn cung lưu thông 38.27M 38.27M 38.27M Tổng cung 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

Vốn hoá thị trường hiện tại của GOGGLES là $ 165.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.41K. Nguồn cung lưu hành của GOGLZ là 38.27M, với tổng nguồn cung là 38274418.263925. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 165.51K.