Thông tin giá theo USD của Genopets (GENE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00654745 $ 0.00654745 $ 0.00654745 Thấp nhất 24H $ 0.00683978 $ 0.00683978 $ 0.00683978 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00654745$ 0.00654745 $ 0.00654745 Cao nhất 24H $ 0.00683978$ 0.00683978 $ 0.00683978 ATH $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Giá thấp nhất $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Biến động giá (1 giờ) +0.90% Biến động giá (1D) -0.17% Biến động giá (7 ngày) -1.30% Biến động giá (7 ngày) -1.30%

Giá thời gian thực của Genopets (GENE) là $0.0067934. Trong 24 giờ qua, GENE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00654745 và cao nhất là $ 0.00683978, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GENE là $ 37.83, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00512048.

Về hiệu suất ngắn hạn, GENE đã biến động +0.90% trong 1 giờ qua, -0.17% trong 24 giờ và -1.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Genopets (GENE)

Vốn hóa thị trường $ 577.09K$ 577.09K $ 577.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 679.34K$ 679.34K $ 679.34K Nguồn cung lưu thông 84.95M 84.95M 84.95M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Genopets là $ 577.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GENE là 84.95M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 679.34K.