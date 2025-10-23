Thông tin giá theo USD của Flagship by Virtuals (FYI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00300763 Cao nhất 24H $ 0.00358214 ATH $ 0.02405088 Giá thấp nhất $ 0.00218454 Biến động giá (1 giờ) +3.05% Biến động giá (1D) -10.64% Biến động giá (7 ngày) -0.90%

Giá thời gian thực của Flagship by Virtuals (FYI) là $0.00317781. Trong 24 giờ qua, FYI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00300763 và cao nhất là $ 0.00358214, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FYI là $ 0.02405088, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00218454.

Về hiệu suất ngắn hạn, FYI đã biến động +3.05% trong 1 giờ qua, -10.64% trong 24 giờ và -0.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Flagship by Virtuals (FYI)

Vốn hóa thị trường $ 308.35K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.18M Nguồn cung lưu thông 97.05M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Flagship by Virtuals là $ 308.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FYI là 97.05M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.18M.