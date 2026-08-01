Giá Evrmore hôm nay

Giá Evrmore (EVR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EVR sang USD là $ 0 mỗi EVR.

Evrmore hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 218,805, với nguồn cung lưu hành 11.12B EVR. Trong vòng 24 giờ qua, EVR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVR biến động -- trong giờ qua và +92.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Evrmore (EVR)

Vốn hóa thị trường $ 218.81K$ 218.81K $ 218.81K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 218.82K$ 218.82K $ 218.82K Nguồn cung lưu thông 11.12B 11.12B 11.12B Tổng cung 11,116,970,674.26589 11,116,970,674.26589 11,116,970,674.26589

Vốn hoá thị trường hiện tại của Evrmore là $ 218.81K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EVR là 11.12B, với tổng nguồn cung là 11116970674.26589. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 218.82K.