ETHPad (ETHPAD) là gì

The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.

Nguồn tham khảo ETHPad (ETHPAD) Website chính thức