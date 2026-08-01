Giá Emperor hôm nay

Giá Emperor (EMPI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01087389, biến động 0.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EMPI sang USD là $ 0.01087389 mỗi EMPI.

Emperor hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 319,388, với nguồn cung lưu hành 29.37M EMPI. Trong vòng 24 giờ qua, EMPI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01074772 (thấp) đến $ 0.01091713 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03145494, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMPI biến động +0.17% trong giờ qua và +3.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 28.27.

Thông tin thị trường Emperor (EMPI)

Vốn hóa thị trường $ 319.39K$ 319.39K $ 319.39K Khối lượng (24H) $ 28.27$ 28.27 $ 28.27 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Nguồn cung lưu thông 29.37M 29.37M 29.37M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Emperor là $ 319.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 28.27. Nguồn cung lưu hành của EMPI là 29.37M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.09M.