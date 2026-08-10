Giá eBESS hôm nay

Giá eBESS (EBESS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EBESS sang USD là $ 0 mỗi EBESS.

eBESS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,375.26, với nguồn cung lưu hành 653.46M EBESS. Trong vòng 24 giờ qua, EBESS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EBESS biến động -- trong giờ qua và -3.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường eBESS (EBESS)

Vốn hóa thị trường $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K Nguồn cung lưu thông 653.46M 653.46M 653.46M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của eBESS là $ 16.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EBESS là 653.46M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.06K.