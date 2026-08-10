Giá Dulus AI hôm nay

Giá Dulus AI (DULUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.45% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DULUS sang USD là $ 0 mỗi DULUS.

Dulus AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 78,817, với nguồn cung lưu hành 993.38M DULUS. Trong vòng 24 giờ qua, DULUS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DULUS biến động +5.44% trong giờ qua và +12.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Dulus AI (DULUS)

Vốn hóa thị trường $ 78.82K$ 78.82K $ 78.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 78.82K$ 78.82K $ 78.82K Nguồn cung lưu thông 993.38M 993.38M 993.38M Tổng cung 993,377,463.22707 993,377,463.22707 993,377,463.22707

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dulus AI là $ 78.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DULUS là 993.38M, với tổng nguồn cung là 993377463.22707. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 78.82K.