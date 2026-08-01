Giá DoubleZero Staked SOL hôm nay

Giá DoubleZero Staked SOL (DZSOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 81.89, biến động 1.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DZSOL sang USD là $ 81.89 mỗi DZSOL.

DoubleZero Staked SOL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 405,783,715, với nguồn cung lưu hành 54.24K DZSOL. Trong vòng 24 giờ qua, DZSOL được giao dịch trong khoảng từ $ 80.34 (thấp) đến $ 82.24 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 887.68, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 7.43.

Về hiệu suất ngắn hạn, DZSOL biến động -0.18% trong giờ qua và +5.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 49.54.

Thông tin thị trường DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

Vốn hóa thị trường $ 405.78M$ 405.78M $ 405.78M Khối lượng (24H) $ 49.54$ 49.54 $ 49.54 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 116.48M$ 116.48M $ 116.48M Nguồn cung lưu thông 54.24K 54.24K 54.24K Tổng cung 1,422,406.823173092 1,422,406.823173092 1,422,406.823173092

Vốn hoá thị trường hiện tại của DoubleZero Staked SOL là $ 405.78M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 49.54. Nguồn cung lưu hành của DZSOL là 54.24K, với tổng nguồn cung là 1422406.823173092. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 116.48M.