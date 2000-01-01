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Top token SOL Liquid Staked theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực SOL Liquid Staked. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 86.35
+0.23%
+0.01%
+4.10%
$ 782.36M
$ 378.81K
2
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 99.17
+0.49%
+0.01%
+3.88%
$ 765.91M
$ 5.87M
3
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 81.42
+0.16%
+0.01%
+3.96%
$ 403.46M
$ 920.03
4
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 92.16
+0.50%
+0.01%
+3.88%
$ 396.66M
$ 724.79K
5
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 92.66
+0.17%
+0.01%
+3.98%
$ 215.23M
$ 71.45
6
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 107.04
+0.43%
+0.01%
+3.91%
$ 181.02M
$ 284.56K
7
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 110.49
+0.43%
+0.01%
+3.86%
$ 156.20M
$ 72.36K
8
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.61
+0.36%
+0.01%
+3.81%
$ 125.52M
$ 202.40K
9
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 104.63
+0.49%
+0.01%
+3.96%
$ 105.96M
$ 111.33
10
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 89.44
+0.34%
+0.01%
+3.84%
$ 104.01M
$ 238.51
11
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 89.12
+0.20%
+0.01%
+3.93%
$ 94.28M
$ 42.68K
12
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 100.39
+0.29%
+0.01%
+3.97%
$ 70.54M
$ 52.14K
13
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 90.42
+0.50%
+0.01%
+3.90%
$ 69.43M
$ 40.65K
14
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.8
+0.20%
+0.01%
+3.97%
$ 65.08M
$ 423.66
15
Hylo Staked SOL
Hylo Staked SOL
HYLOSOL
$ 82.01
+0.50%
+0.01%
+4.01%
$ 14.38M
$ 13.63K
16
Bonk Staked SOL
Bonk Staked SOL
BONKSOL
$ 91.48
+0.22%
+0.01%
+3.91%
$ 10.64M
$ 649.13
17
Lido Staked SOL
Lido Staked SOL
STSOL
$ 99.17
+0.39%
+0.01%
+10.08%
$ 10.53M
$ 23.92K
18
Bitget Staked SOL
Bitget Staked SOL
BGSOL
$ 89.55
+0.25%
+0.01%
+4.01%
$ 7.80M
$ 36.34K
19
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 89.28
+0.38%
+0.01%
+4.00%
$ 7.42M
$ 11.57K
20
Stronghold Staked SOL
Stronghold Staked SOL
STRONGSOL
$ 91.19
0.00%
+0.00%
+4.94%
$ 3.26M
$ 245.17
21
Lantern Staked SOL
Lantern Staked SOL
LANTERNSOL
$ 94.37
+0.46%
+0.01%
+3.93%
$ 1.63M
$ 4.85
22
Synatra Staked SOL
Synatra Staked SOL
YSOL
$ 144.32
0.00%
+0.00%
+4.66%
$ 1.08M
$ 432.97
23
Hubra staked SOL
Hubra staked SOL
RASOL
$ 86.17
0.00%
--
-0.91%
$ 677.26K
$ 316.59
24
Edgevana Staked SOL
Edgevana Staked SOL
EDGESOL
$ 99.1
+0.17%
+0.01%
+4.00%
$ 320.39K
$ 114.38
25
Liquid Staked SOL
Liquid Staked SOL
LSSOL
$ 80.98
0.00%
+0.04%
+4.42%
$ 155.95K
$ 8.32
26
Power Staked SOL
Power Staked SOL
PWRSOL
$ 88.36
0.00%
--
-0.07%
$ 65.39K
$ 4.83
27
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOL
MXSOL
$ 82.23
+0.46%
+1.13%
+3.86%
--
$ 703.29

Câu hỏi thường gặp

Token SOL Liquid Staked là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token SOL Liquid Staked đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 27 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $3.59B.
Token SOL Liquid Staked nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token SOL Liquid Staked được theo dõi trên MEXC, MXSOL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 1.13% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token SOL Liquid Staked trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 27 token SOL Liquid Staked, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token SOL Liquid Staked phổ biến bao gồm BNSOL, JITOSOL, DZSOL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục SOL Liquid Staked là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token SOL Liquid Staked là khoảng $3.59B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực SOL Liquid Staked, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.