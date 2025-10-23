Thông tin giá theo USD của Dollar Cost Average (DCA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.98% Biến động giá (1D) +1.98% Biến động giá (7 ngày) -15.44% Biến động giá (7 ngày) -15.44%

Giá thời gian thực của Dollar Cost Average (DCA) là --. Trong 24 giờ qua, DCA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DCA là $ 0.00301457, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DCA đã biến động +0.98% trong 1 giờ qua, +1.98% trong 24 giờ và -15.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dollar Cost Average (DCA)

Vốn hóa thị trường $ 696.49K$ 696.49K $ 696.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 696.49K$ 696.49K $ 696.49K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,990,928.270082 999,990,928.270082 999,990,928.270082

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dollar Cost Average là $ 696.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DCA là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999990928.270082. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 696.49K.