Giá Dfyn Network hôm nay

Giá Dfyn Network (DFYN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DFYN sang USD là $ 0 mỗi DFYN.

Dfyn Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 55,853, với nguồn cung lưu hành 193.58M DFYN. Trong vòng 24 giờ qua, DFYN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 8.38, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DFYN biến động -- trong giờ qua và +1.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.87.

Thông tin thị trường Dfyn Network (DFYN)

Vốn hóa thị trường $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K Khối lượng (24H) $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 55.85K$ 55.85K $ 55.85K Nguồn cung lưu thông 193.58M 193.58M 193.58M Tổng cung 193,578,192.0 193,578,192.0 193,578,192.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dfyn Network là $ 55.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.87. Nguồn cung lưu hành của DFYN là 193.58M, với tổng nguồn cung là 193578192.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 55.85K.