Thông tin giá theo USD của DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 259.77
Giá thấp nhất $ 150.48
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) -5.58%

Giá thời gian thực của DFDV Staked SOL (DFDVSOL) là $194.06. Trong 24 giờ qua, DFDVSOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DFDVSOL là $ 259.77, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 150.48.

Về hiệu suất ngắn hạn, DFDVSOL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Vốn hóa thị trường $ 78.01M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 78.01M
Nguồn cung lưu thông 402.01K
Tổng cung 402,006.460568434

Vốn hoá thị trường hiện tại của DFDV Staked SOL là $ 78.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DFDVSOL là 402.01K, với tổng nguồn cung là 402006.460568434. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 78.01M.