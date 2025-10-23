Thông tin giá theo USD của Dark Cheems (TOTAKEKE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.99% Biến động giá (1D) -17.56% Biến động giá (7 ngày) -57.11% Biến động giá (7 ngày) -57.11%

Giá thời gian thực của Dark Cheems (TOTAKEKE) là --. Trong 24 giờ qua, TOTAKEKE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TOTAKEKE là $ 0.01529702, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TOTAKEKE đã biến động +0.99% trong 1 giờ qua, -17.56% trong 24 giờ và -57.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dark Cheems (TOTAKEKE)

Vốn hóa thị trường $ 600.86K$ 600.86K $ 600.86K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 600.86K$ 600.86K $ 600.86K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dark Cheems là $ 600.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TOTAKEKE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 600.86K.