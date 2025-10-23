Thông tin giá theo USD của CODY (CODY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00001153 Cao nhất 24H $ 0.00001342 ATH $ 0.00003875 Giá thấp nhất $ 0.00000346 Biến động giá (1 giờ) +1.12% Biến động giá (1D) -9.92% Biến động giá (7 ngày) -44.26%

Giá thời gian thực của CODY (CODY) là $0.00001207. Trong 24 giờ qua, CODY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001153 và cao nhất là $ 0.00001342, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CODY là $ 0.00003875, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000346.

Về hiệu suất ngắn hạn, CODY đã biến động +1.12% trong 1 giờ qua, -9.92% trong 24 giờ và -44.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CODY (CODY)

Vốn hóa thị trường $ 906.00K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.21M Nguồn cung lưu thông 75.05B Tổng cung 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CODY là $ 906.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CODY là 75.05B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.21M.