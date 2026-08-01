Giá CharacterX hôm nay

Giá CharacterX (CAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01272086, biến động 6.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CAI sang USD là $ 0.01272086 mỗi CAI.

CharacterX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 237,768, với nguồn cung lưu hành 18.69M CAI. Trong vòng 24 giờ qua, CAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.011889 (thấp) đến $ 0.01376054 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.378105, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01142255.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAI biến động +1.74% trong giờ qua và +6.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.78K.

Thông tin thị trường CharacterX (CAI)

Vốn hóa thị trường $ 237.77K$ 237.77K $ 237.77K Khối lượng (24H) $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Nguồn cung lưu thông 18.69M 18.69M 18.69M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CharacterX là $ 237.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.78K. Nguồn cung lưu hành của CAI là 18.69M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.27M.