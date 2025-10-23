Thông tin giá theo USD của Cel AI (SN127)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.84232 $ 0.84232 $ 0.84232 Thấp nhất 24H $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.84232$ 0.84232 $ 0.84232 Cao nhất 24H $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 ATH $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Giá thấp nhất $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Biến động giá (1 giờ) +1.09% Biến động giá (1D) +44.34% Biến động giá (7 ngày) +24.67% Biến động giá (7 ngày) +24.67%

Giá thời gian thực của Cel AI (SN127) là $1.22. Trong 24 giờ qua, SN127 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.84232 và cao nhất là $ 1.33, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN127 là $ 3.29, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.385811.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN127 đã biến động +1.09% trong 1 giờ qua, +44.34% trong 24 giờ và +24.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Cel AI (SN127)

Vốn hóa thị trường $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Nguồn cung lưu thông 1.14M 1.14M 1.14M Tổng cung 1,138,304.678784778 1,138,304.678784778 1,138,304.678784778

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cel AI là $ 1.39M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN127 là 1.14M, với tổng nguồn cung là 1138304.678784778. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.39M.