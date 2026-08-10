Giá CatFu hôm nay

Giá CatFu (CATFU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CATFU sang USD là $ 0 mỗi CATFU.

CatFu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,367.48, với nguồn cung lưu hành 999.83M CATFU. Trong vòng 24 giờ qua, CATFU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CATFU biến động +0.10% trong giờ qua và -47.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường CatFu (CATFU)

Vốn hóa thị trường $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K Nguồn cung lưu thông 999.83M 999.83M 999.83M Tổng cung 999,828,496.82978 999,828,496.82978 999,828,496.82978

Vốn hoá thị trường hiện tại của CatFu là $ 10.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CATFU là 999.83M, với tổng nguồn cung là 999828496.82978. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.37K.