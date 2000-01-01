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Top token Meme IP theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme IP. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006572
+0.81%
+4.43%
+5.58%
$ 413.06M
$ 35.08M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1306
+0.08%
-1.65%
-2.02%
$ 130.90M
$ 874.73K
3
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7.533E-5
-1.44%
+16.60%
+20.51%
$ 31.71M
--
4
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003488
+0.52%
+1.50%
+2.25%
$ 30.71M
$ 158.24M
5
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.000506
-0.12%
-0.28%
+0.40%
$ 28.37M
$ 106.29M
6
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001911
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02904
-0.34%
+10.61%
+19.16%
$ 13.39M
$ 3.76M
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011216
-2.43%
+5.80%
+16.09%
$ 11.16M
$ 9.46M
9
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0.00911
-0.46%
-0.75%
+0.17%
$ 9.02M
$ 6.21M
10
Bert
Bert
BERT
$ 0.008932
-0.07%
-3.02%
+2.95%
$ 8.60M
$ 5.64M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.77
+2.49%
-0.10%
+8.87%
$ 3.36M
$ 24.05K
12
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003441
-0.40%
-4.19%
-8.62%
$ 2.52M
$ 16.18B
13
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002474
-0.16%
-1.20%
+0.98%
$ 2.30M
$ 23.50M
14
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00198831
+1.50%
+0.04%
+16.38%
$ 1.98M
$ 225.66K
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001812
+0.22%
+5.25%
+8.31%
$ 1.75M
$ 35.14T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00151795
+0.50%
+0.01%
+5.01%
$ 1.52M
$ 9.16K
17
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00077983
+0.44%
+0.01%
+5.03%
$ 752.81K
$ 530.17
18
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.00000073
0.00%
-1.03%
+7.80%
$ 684.47K
$ 57.60M
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0.00029752
+0.44%
+0.01%
+13.84%
$ 297.51K
$ 17.18
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 3.84059E-7
0.00%
+2.10%
-2.74%
$ 263.04K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0.00015616
+0.92%
-0.03%
+11.42%
$ 156.19K
$ 10.35K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 8.6077E-8
+0.09%
-2.00%
-8.06%
$ 86.06K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 3.93E-9
+5.73%
+5.90%
-3.77%
$ 39.29K
--
24
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.0000555
-0.16%
-1.38%
-23.30%
--
$ 2.62B
25
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0.0000000256
+0.95%
-3.09%
-2.15%
--
$ 3.21T
26
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000004716
-1.12%
-5.51%
-17.68%
--
$ 13.00T

Câu hỏi thường gặp

Token Meme IP là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme IP đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $707.47M.
Token Meme IP nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme IP được theo dõi trên MEXC, NEIRO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 16.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme IP trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token Meme IP, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme IP phổ biến bao gồm PENGU, APE, NEIRO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme IP là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme IP là khoảng $707.47M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme IP, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.