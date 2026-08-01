Giá Never Give Up hôm nay

Giá Never Give Up (MINER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MINER sang USD là $ 0 mỗi MINER.

Never Give Up hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 153,748, với nguồn cung lưu hành 999.96M MINER. Trong vòng 24 giờ qua, MINER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00363031, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MINER biến động -0.12% trong giờ qua và -13.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.37K.

Thông tin thị trường Never Give Up (MINER)

Vốn hóa thị trường $ 153.75K$ 153.75K $ 153.75K Khối lượng (24H) $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 153.75K$ 153.75K $ 153.75K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,964,286.147189 999,964,286.147189 999,964,286.147189

Vốn hoá thị trường hiện tại của Never Give Up là $ 153.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.37K. Nguồn cung lưu hành của MINER là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999964286.147189. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 153.75K.