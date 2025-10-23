Thông tin giá theo USD của BYUSD (BYUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.737415 $ 0.737415 $ 0.737415 Thấp nhất 24H $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.737415$ 0.737415 $ 0.737415 Cao nhất 24H $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 ATH $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Giá thấp nhất $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +0.02% Biến động giá (7 ngày) +0.00% Biến động giá (7 ngày) +0.00%

Giá thời gian thực của BYUSD (BYUSD) là $0.999844. Trong 24 giờ qua, BYUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.737415 và cao nhất là $ 1.28, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BYUSD là $ 1.5, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.502942.

Về hiệu suất ngắn hạn, BYUSD đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +0.02% trong 24 giờ và +0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BYUSD (BYUSD)

Vốn hóa thị trường $ 56.54M$ 56.54M $ 56.54M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 56.54M$ 56.54M $ 56.54M Nguồn cung lưu thông 76.46M 76.46M 76.46M Tổng cung 76,457,170.290455 76,457,170.290455 76,457,170.290455

Vốn hoá thị trường hiện tại của BYUSD là $ 56.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BYUSD là 76.46M, với tổng nguồn cung là 76457170.290455. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 56.54M.