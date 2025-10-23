Thông tin giá theo USD của Built on Nothing (BON)

Giá thời gian thực của Built on Nothing (BON) là $0.00016924. Trong 24 giờ qua, BON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00016433 và cao nhất là $ 0.0001741, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BON là $ 0.0019941, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00012234.

Về hiệu suất ngắn hạn, BON đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -1.83% trong 24 giờ và -1.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Built on Nothing (BON)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Built on Nothing là $ 141.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BON là 841.55M, với tổng nguồn cung là 999326919.806588. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 168.28K.