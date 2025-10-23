Giá Jump Tom theo thời gian thực hôm nay là 0.000199 USD. Theo dõi cập nhật giá JUMP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá JUMP dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Jump Tom theo thời gian thực hôm nay là 0.000199 USD. Theo dõi cập nhật giá JUMP sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá JUMP dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Jump Tom(JUMP)

Giá theo thời gian thực 1 JUMP sang USD

$0.000199
-9.13%1D
Biểu đồ giá Jump Tom (JUMP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 14:17:08 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Jump Tom (JUMP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00016
Thấp nhất 24H
$ 0.00136
Cao nhất 24H

$ 0.00016
$ 0.00136
--
--
-6.58%

-9.13%

-80.10%

-80.10%

Giá thời gian thực của Jump Tom (JUMP) là $ 0.000199. Trong 24 giờ qua, JUMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00016 và cao nhất là $ 0.00136, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JUMP là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUMP đã biến động -6.58% trong 1 giờ qua, -9.13% trong 24 giờ và -80.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Jump Tom (JUMP)

--
----

$ 706.42K
$ 199.00K
--
1,000,000,000
BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Jump Tom là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 706.42K. Nguồn cung lưu hành của JUMP là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 199.00K.

Lịch sử giá theo USD của Jump Tom (JUMP)

Theo dõi biến động giá của Jump Tom trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00001999-9.13%
30 ngày$ -0.000801-80.10%
60 ngày$ -0.000801-80.10%
90 ngày$ -0.000801-80.10%
Biến động giá Jump Tom hôm nay

Hôm nay, JUMP đã biến động $ -0.00001999 (-9.13%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Jump Tom trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.000801 (-80.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Jump Tom trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, JUMP đã biến động $ -0.000801 (-80.10%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Jump Tom trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.000801 (-80.10%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Jump Tom (JUMP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Jump Tom.

Jump Tom (JUMP) là gì

Jump Tom là một trò chơi blockchain sáng tạo kết hợp cơ chế nhảy cổ điển với mô hình kinh tế Web3, được triển khai trên hệ sinh thái BNB Chain. Lấy cảm hứng từ "Jump Jump" nổi tiếng toàn cầu, trò chơi nâng cao trải nghiệm với các điều khiển tối ưu hóa bằng AI và ra mắt thi đấu PVP phi tập trung cùng với phần thưởng kép, tái định nghĩa giới hạn của mô hình "Play-to-Earn".

Jump Tom đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Jump Tom một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake JUMP để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Jump Tom trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Jump Tom trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Jump Tom (USD)

Jump Tom (JUMP) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Jump Tom (JUMP) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Jump Tom.

Xem ngay dự đoán giá Jump Tom!

Tokenomics của Jump Tom (JUMP)

Hiểu rõ tokenomics của Jump Tom (JUMP) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token JUMP ngay!

Cách mua Jump Tom (JUMP)

Bạn đang tìm cách mua Jump Tom? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Jump Tom trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

JUMP/Tiền tệ địa phương

Để hiểu thêm về Jump Tom, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Jump Tom
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Jump Tom

Hôm nay giá của Jump Tom (JUMP) là bao nhiêu?
Giá JUMP theo thời gian thực bằng USD là 0.000199 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của JUMP sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của JUMP sang USD là $ 0.000199. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Jump Tom là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của JUMP là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của JUMP là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của JUMP là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JUMP là bao nhiêu?
JUMP đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của JUMP là bao nhiêu?
JUMP từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của JUMP là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của JUMP là $ 706.42K USD.
JUMP có tăng giá trong năm nay không?
JUMP có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá JUMP để xem phân tích chi tiết hơn.
Cập nhập quan trọng về ngành Jump Tom (JUMP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

