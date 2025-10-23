Thông tin giá theo USD của Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00050146 $ 0.00050146 $ 0.00050146 Thấp nhất 24H $ 0.00055105 $ 0.00055105 $ 0.00055105 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00050146$ 0.00050146 $ 0.00050146 Cao nhất 24H $ 0.00055105$ 0.00055105 $ 0.00055105 ATH $ 0.00492629$ 0.00492629 $ 0.00492629 Giá thấp nhất $ 0.00043201$ 0.00043201 $ 0.00043201 Biến động giá (1 giờ) -1.17% Biến động giá (1D) -5.61% Biến động giá (7 ngày) -19.22% Biến động giá (7 ngày) -19.22%

Giá thời gian thực của Buckazoids (BUCKAZOIDS) là $0.00051635. Trong 24 giờ qua, BUCKAZOIDS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00050146 và cao nhất là $ 0.00055105, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BUCKAZOIDS là $ 0.00492629, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00043201.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUCKAZOIDS đã biến động -1.17% trong 1 giờ qua, -5.61% trong 24 giờ và -19.22% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Vốn hóa thị trường $ 516.29K$ 516.29K $ 516.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 516.29K$ 516.29K $ 516.29K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Buckazoids là $ 516.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUCKAZOIDS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 516.29K.