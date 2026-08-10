Giá BubbleFlap hôm nay

Giá BubbleFlap (BFLAP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BFLAP sang USD là $ 0 mỗi BFLAP.

BubbleFlap hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,660.61, với nguồn cung lưu hành 905.00M BFLAP. Trong vòng 24 giờ qua, BFLAP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BFLAP biến động -0.71% trong giờ qua và -3.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BubbleFlap (BFLAP)

Vốn hóa thị trường $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Nguồn cung lưu thông 905.00M 905.00M 905.00M Tổng cung 905,000,330.9329994 905,000,330.9329994 905,000,330.9329994

Vốn hoá thị trường hiện tại của BubbleFlap là $ 12.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BFLAP là 905.00M, với tổng nguồn cung là 905000330.9329994. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.66K.