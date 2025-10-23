Thông tin giá theo USD của Boopa (BOOPA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00007293 $ 0.00007293 $ 0.00007293 Thấp nhất 24H $ 0.00008995 $ 0.00008995 $ 0.00008995 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00007293$ 0.00007293 $ 0.00007293 Cao nhất 24H $ 0.00008995$ 0.00008995 $ 0.00008995 ATH $ 0.01075817$ 0.01075817 $ 0.01075817 Giá thấp nhất $ 0.00007293$ 0.00007293 $ 0.00007293 Biến động giá (1 giờ) +16.70% Biến động giá (1D) +8.33% Biến động giá (7 ngày) -0.13% Biến động giá (7 ngày) -0.13%

Giá thời gian thực của Boopa (BOOPA) là $0.00008995. Trong 24 giờ qua, BOOPA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00007293 và cao nhất là $ 0.00008995, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOOPA là $ 0.01075817, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00007293.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOOPA đã biến động +16.70% trong 1 giờ qua, +8.33% trong 24 giờ và -0.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Boopa (BOOPA)

Vốn hóa thị trường $ 89.95K$ 89.95K $ 89.95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 89.95K$ 89.95K $ 89.95K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Boopa là $ 89.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOOPA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 89.95K.