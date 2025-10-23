Thông tin giá theo USD của BLOXWAP (BLOXWAP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00113141 $ 0.00113141 $ 0.00113141 Thấp nhất 24H $ 0.00159087 $ 0.00159087 $ 0.00159087 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00113141$ 0.00113141 $ 0.00113141 Cao nhất 24H $ 0.00159087$ 0.00159087 $ 0.00159087 ATH $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.22% Biến động giá (1D) -17.30% Biến động giá (7 ngày) -15.18% Biến động giá (7 ngày) -15.18%

Giá thời gian thực của BLOXWAP (BLOXWAP) là $0.00119269. Trong 24 giờ qua, BLOXWAP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00113141 và cao nhất là $ 0.00159087, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLOXWAP là $ 0.00230684, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLOXWAP đã biến động -1.22% trong 1 giờ qua, -17.30% trong 24 giờ và -15.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BLOXWAP (BLOXWAP)

Vốn hóa thị trường $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,990,002.705336 999,990,002.705336 999,990,002.705336

Vốn hoá thị trường hiện tại của BLOXWAP là $ 1.19M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLOXWAP là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999990002.705336. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.19M.