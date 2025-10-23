Thông tin giá theo USD của BlockTrader365 (BT365)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.028994 $ 0.028994 $ 0.028994 Thấp nhất 24H $ 0.03026695 $ 0.03026695 $ 0.03026695 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.028994$ 0.028994 $ 0.028994 Cao nhất 24H $ 0.03026695$ 0.03026695 $ 0.03026695 ATH $ 0.04230719$ 0.04230719 $ 0.04230719 Giá thấp nhất $ 0.01739058$ 0.01739058 $ 0.01739058 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +2.30% Biến động giá (7 ngày) +5.52% Biến động giá (7 ngày) +5.52%

Giá thời gian thực của BlockTrader365 (BT365) là $0.03026406. Trong 24 giờ qua, BT365 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.028994 và cao nhất là $ 0.03026695, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BT365 là $ 0.04230719, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01739058.

Về hiệu suất ngắn hạn, BT365 đã biến động -- trong 1 giờ qua, +2.30% trong 24 giờ và +5.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BlockTrader365 (BT365)

Vốn hóa thị trường $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BlockTrader365 là $ 3.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BT365 là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.03M.