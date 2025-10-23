Thông tin giá theo USD của blai (BLAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00122044 $ 0.00122044 $ 0.00122044 Thấp nhất 24H $ 0.00178488 $ 0.00178488 $ 0.00178488 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00122044$ 0.00122044 $ 0.00122044 Cao nhất 24H $ 0.00178488$ 0.00178488 $ 0.00178488 ATH $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.50% Biến động giá (1D) -14.41% Biến động giá (7 ngày) +8.21% Biến động giá (7 ngày) +8.21%

Giá thời gian thực của blai (BLAI) là $0.00126468. Trong 24 giờ qua, BLAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00122044 và cao nhất là $ 0.00178488, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLAI là $ 0.01077165, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLAI đã biến động +2.50% trong 1 giờ qua, -14.41% trong 24 giờ và +8.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường blai (BLAI)

Vốn hóa thị trường $ 971.87K$ 971.87K $ 971.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Nguồn cung lưu thông 775.00M 775.00M 775.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của blai là $ 971.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLAI là 775.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.25M.