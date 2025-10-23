Thông tin giá theo USD của BirbStrategy (BIRBSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00208421 Cao nhất 24H $ 0.00225887 ATH $ 0.01847473 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -4.36% Biến động giá (7 ngày) -22.59%

Giá thời gian thực của BirbStrategy (BIRBSTR) là $0.00213825. Trong 24 giờ qua, BIRBSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00208421 và cao nhất là $ 0.00225887, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BIRBSTR là $ 0.01847473, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIRBSTR đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -4.36% trong 24 giờ và -22.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BirbStrategy (BIRBSTR)

Vốn hóa thị trường $ 2.03M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.03M Nguồn cung lưu thông 950.94M Tổng cung 950,939,373.2147429

Vốn hoá thị trường hiện tại của BirbStrategy là $ 2.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BIRBSTR là 950.94M, với tổng nguồn cung là 950939373.2147429. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.03M.