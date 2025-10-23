Thông tin giá theo USD của Avo (AVO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0132154 $ 0.0132154 $ 0.0132154 Thấp nhất 24H $ 0.01456669 $ 0.01456669 $ 0.01456669 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0132154$ 0.0132154 $ 0.0132154 Cao nhất 24H $ 0.01456669$ 0.01456669 $ 0.01456669 ATH $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.47% Biến động giá (1D) -5.58% Biến động giá (7 ngày) -19.52% Biến động giá (7 ngày) -19.52%

Giá thời gian thực của Avo (AVO) là $0.01353057. Trong 24 giờ qua, AVO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0132154 và cao nhất là $ 0.01456669, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AVO là $ 0.02710749, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, AVO đã biến động -0.47% trong 1 giờ qua, -5.58% trong 24 giờ và -19.52% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Avo (AVO)

Vốn hóa thị trường $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,969,471.86864 999,969,471.86864 999,969,471.86864

Vốn hoá thị trường hiện tại của Avo là $ 13.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AVO là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999969471.86864. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.53M.