Thông tin giá theo USD của AU79 (AU79)

Thấp nhất 24H $ 0.01804093
Cao nhất 24H $ 0.01997499
ATH $ 0.03850425
Giá thấp nhất $ 0.00608277
Biến động giá (1 giờ) -1.14%
Biến động giá (1D) -3.60%
Biến động giá (7 ngày) -28.81%

Giá thời gian thực của AU79 (AU79) là $0.01810935. Trong 24 giờ qua, AU79 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01804093 và cao nhất là $ 0.01997499, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AU79 là $ 0.03850425, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00608277.

Về hiệu suất ngắn hạn, AU79 đã biến động -1.14% trong 1 giờ qua, -3.60% trong 24 giờ và -28.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường AU79 (AU79)

Vốn hóa thị trường $ 18.11M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.11M
Nguồn cung lưu thông 999.87M
Tổng cung 999,871,299.4883341

Vốn hoá thị trường hiện tại của AU79 là $ 18.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AU79 là 999.87M, với tổng nguồn cung là 999871299.4883341. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.11M.