Thông tin giá theo USD của ASK SPLAT (SPLAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00223271 $ 0.00223271 $ 0.00223271 Thấp nhất 24H $ 0.00293497 $ 0.00293497 $ 0.00293497 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00223271$ 0.00223271 $ 0.00223271 Cao nhất 24H $ 0.00293497$ 0.00293497 $ 0.00293497 ATH $ 0.02859411$ 0.02859411 $ 0.02859411 Giá thấp nhất $ 0.00225196$ 0.00225196 $ 0.00225196 Biến động giá (1 giờ) -2.27% Biến động giá (1D) -24.52% Biến động giá (7 ngày) -34.59% Biến động giá (7 ngày) -34.59%

Giá thời gian thực của ASK SPLAT (SPLAT) là $0.00220789. Trong 24 giờ qua, SPLAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00223271 và cao nhất là $ 0.00293497, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPLAT là $ 0.02859411, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00225196.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPLAT đã biến động -2.27% trong 1 giờ qua, -24.52% trong 24 giờ và -34.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ASK SPLAT (SPLAT)

Vốn hóa thị trường $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Nguồn cung lưu thông 656.70M 656.70M 656.70M Tổng cung 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976 956,696,300.3446976

Vốn hoá thị trường hiện tại của ASK SPLAT là $ 1.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPLAT là 656.70M, với tổng nguồn cung là 956696300.3446976. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.14M.