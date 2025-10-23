Thông tin giá theo USD của ArchAI (ARCHAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00326325 Cao nhất 24H $ 0.00433497 ATH $ 0.00836712 Giá thấp nhất $ 0.00271399 Biến động giá (1 giờ) -4.08% Biến động giá (1D) +2.05% Biến động giá (7 ngày) -1.63%

Giá thời gian thực của ArchAI (ARCHAI) là $0.00353851. Trong 24 giờ qua, ARCHAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00326325 và cao nhất là $ 0.00433497, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ARCHAI là $ 0.00836712, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00271399.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARCHAI đã biến động -4.08% trong 1 giờ qua, +2.05% trong 24 giờ và -1.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ArchAI (ARCHAI)

Vốn hóa thị trường $ 1.46M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.91M Nguồn cung lưu thông 411.96M Tổng cung 822,688,389.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ArchAI là $ 1.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ARCHAI là 411.96M, với tổng nguồn cung là 822688389.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.91M.